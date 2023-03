PlayStation Plus, marzo 2023: Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein

Titoli piuttosto diversi fra loro , che spaziano da meccaniche sparatutto ai dungeon crawler, per passare infine ai soulslike, capaci di offrire esperienze peculiari sia in solitaria che in multiplayer. Ebbene, qual è stata la reazione dei lettori di Multiplayer.it a questa selezione?

È stata certamente una sorpresa quando, nel corso dell'ultimo State of Play, Sony ha annunciato ufficialmente e con un certo anticipo i giochi disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di marzo 2023 : si tratta di Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein .

Battlefield 2042

Battlefield 2042, un violento scontro a fuoco

Si è parlato tanto di come Battlefield 2042 non abbia pienamente soddisfatto le aspettative dei pur numerosi fan della serie sparatutto prodotta da Electronic Arts, ed è subito cominciato una sorta di conto alla rovescia per vedere il gioco al più presto nel catalogo di uno dei servizi "all you can play", come appunto quello di PlayStation Plus, nel tentativo di risollevarne le sorti.

Il titolo DICE ha finalmente compiuto questo passo, sebbene forse un po' in ritardo, e si prepara a coinvolgerci con la sua esperienza esclusivamente online, ambientata in un futuro in cui una sanguinosa guerra ha sconvolto il mondo intero e nessuno può sottrarsi allo scontro, che si svolge stavolta all'interno di un contesto mai così dinamico e spettacolare.

Come abbiamo scritto nella recensione di Battlefield 2042, le prerogative del gioco parlano di match su larga scala, aperti a un massimo di centoventotto partecipanti, che si combattono su mappe di enormi dimensioni che cambiano in base anche agli eventi naturali, mischiando le carte in tavola e rendendo ancora più entusiasmante ogni partita.