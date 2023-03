Final Fantasy 16 richiederebbe un PC da €2000 per un'esperienza pari a PS5, dice Yoshida

Naoki Yoshida, il producer di Final Fantasy 16, non ha nascosto la difficoltà insita nell'ottimizzazione del gioco su PC e, in un passaggio di una lunga intervista al sito nipponico 4Gamer, ha fatto un paragone diretto riferendo che ci vorrebbe un PC da oltre 2000 euro per poter ottenere un'esperienza paragonabile a quella del gioco su PS5.

Yoshida ha affermato in questi giorni anche che, nonostante l'esclusiva temporale a favore di PS5 sia di 6 mesi, la versione PC arriverà probabilmente più tardi, perché richiederà una notevole quantità di tempo in ottimizzazione. Collegato a questo discorso, il producer ha anche spiegato alcuni termini dell'accordo di partnership con Sony che ha portato all'esclusiva, spiegando che, grazie a questo, Square Enix ha potuto contare su un supporto tecnico molto esteso che ha facilitato il lavoro e accelerato i tempi di sviluppo.

Nell'intervista a 4Gamer, Yoshida ha ribadito che "Final Fantasy 16 si è affidato molto alle performance specifiche di PS5 per quanto riguarda design, creazione e ottimizzazione". Per questo motivo, ha riferito, "Se semplicemente volessimo trasportare queste caratteristiche in una versione PC, sarebbe impossibile avere la stessa esperienza a meno che non si possa contare su una configurazione costosa che si avvicini ai 300.000 yen" (oltre 2000 euro).

L'affermazione di Yoshida può sembrare facilmente un'esagerazione, ma il senso della dichiarazione è soprattutto indicare come sia necessaria una notevole ottimizzazione per avere le stesse caratteristiche di gioco su un PC, perché affidandosi alla sola potenza bruta sarebbe necessaria una configurazione ampiamente superiore a quella di PS5, con conseguente prezzo molto più alto.

È chiaro come il producer di Final Fantasy 16 stia spingendo il pubblico a considerare l'acquisto del gioco su PS5 come prioritario, cosa che d'altra parte ha riferito in maniera chiara e tonda anche in passato, dunque molte di queste affermazioni vanno un po' soppesate nell'ottica di un accordo di esclusiva, ma sembra evidente che le tempistiche del gioco su PC possano essere particolarmente lunghe, per non parlare del mistero che circonda il possibile arrivo su altre piattaforme.