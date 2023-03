Xbox Game Pass: 7 giochi lasceranno il catalogo il 15 marzo, uno è Marvel's Guardian's of the Galaxy

Tramite l'app di Xbox, Microsoft ha svelato i giochi che lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il 15 marzo 2023. In totale sono sette e tra questi c'è anche Marvel's Guardians of the Galaxy. Di seguito la lista completa:

F1 2020 - Xbox Series X|S e One

Kentucky Route Zero: TV Edition - Xbox Series X|S, One, PC e cloud

Paradise Killer - Xbox Series X|S, One, PC e cloud

Undertale - Xbox Series X|S, One, PC e cloud

Young Souls - Xbox Series X|S, One, PC e cloud

Zero Escape: The Nonary Games - Xbox Series X|S, One, PC e cloud

Marvel's Guardians of the Galaxy

Tutti i giochi elencati qui sopra come al solito saranno acquistabili con un prezzo scontato del 20% (salvo offerte di Xbox Store ancor più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass, che vi ricordiamo nuova essere fissata per il 15 marzo 2023. Un'opzione come sempre molto gradita nel caso siate intenzionati a continuare a usufruire di uno o più titoli anche dopo che questi non saranno più disponibili tramite il catalogo del servizio.

Tra le uscite di spessore di questo mese segnaliamo sicuramente Marvel's Guardians of the Galaxy e Undertale. Con un po' di impegno e approfittando dei weekend dovreste riuscire a finire uno o entrambi prima che lascino il catalogo del Game Pass.