Nintendo Switch: svelato il bundle a tema Super Mario Bros. Il Film grazie a un leak

A quanto pare il noto leaker billbil-kun ci ha visto giusto per l'ennesima volta. Un utente su Reddit ha infatti pubblicato un'immagine che immortala il nuovo bundle di Nintendo Switch a tema Super Mario che arriverà nei negozi il 10 marzo, poche settimane prima del debutto nelle sale cinematografiche di Super Mario Bros. Il Film, confermando le informazioni condivise in precedenza dalla gola profonda.

Come possiamo vedere nello scatto, il bundle include un Nintendo Switch standard (niente pannello OLED sembrerebbe) caratterizzato dai dei Joy-con rossi come la tuta del baffuto idraulico, uno a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros U Deluxe e Super Mario Odyssey da scaricare in digitale e un set di stickers basato sul film in arrivo il prossimo mese.

Non solo, il bundle è apparso anche nel listino del sito London Drugs, confermando dunque la veridicità delle informazioni emerse finora. A questo punto non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte di Nintendo, con dettagli su prezzo e disponibilità.

Nel frattempo la data di uscita di Super Mario Bros. Il Film è stata anticipata di alcuni giorni in molteplici paesi, Italia inclusa.