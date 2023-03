Offerte eBay: Samsung Galaxy Z Fold 4 da 12+256 GB, lo smartphone è in forte sconto

Tramite le offerte di eBay è possibile acquistare un SAMSUNG Galaxy Z Fold 4 da 12+256 GB. Lo sconto segnalato è di 439.10€, ovvero del 27%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è eshopping.srl con il 99.2% di feedback positivo. È anche catalogato come servizio eBay Premium, per affidabilità e velocità di spedizione. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione è gratuita e avviene in due giorni.

Samsung Galaxy Z Fold4 propone uno schermo da 7,6 pollici con funzione Multi schermo e multitasking avanzato. Dispone anche di una fotocamera grandangolare da 50 MP. La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W.

Samsung Galaxy Z Fold4

