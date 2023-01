Final Fantasy 16 anche su PC? Naoki Yoshida glissa e consiglia di comprare una PS5

Final Fantasy 16 arriverà anche su PC? Non chiedetelo a Naoki Yoshida. Il producer di Square Enix ora come ora preferisce far finta di nulla e piuttosto consiglia di acquistare una PS5 per giocarci.

Final Fantasy 16 sarà una delle punte di diamante della line-up del 2023 di PS5, ma è noto anche da tempo ormai che sarà un'esclusiva temporale per soli 6 mesi e che quindi arriverà nel 2024 su altre piattaforme. Magari il lancio su Xbox è incerto, visto il precedente di Final Fantasy 7 Remake, ma quello su PC è praticamente assicurato.

Detto questo durante un'intervista, interrogato su questa versione, Yoshida ha preferito non rispondere, consigliando piuttosto di giocare Final Fantasy 16 su PS5.

"Nessuno ha mai detto una parola sulla pubblicazione di una versione PC. Perché è come se tra 6 mesi venisse pubblicata una versione PC? Non preoccupatevi di questo, comprate una PS5!", ha detto Yoshida ridendo, in base alla traduzione offerta da Genki su Twitter.

Successivamente il Yoshi-P ha corretto il tiro aggiungendo: "Scusate, ho esagerato. Abbiamo fatto del nostro meglio, quindi per favore aspettate Final Fantasy 16 con trepidazione."

Nonostante sia il classico caso di un "segreto di Pulcinella", evidentemente per via degli accordi commerciali stretti tra Sony e Square Enix, e probabilmente anche per non influenzare negativamente le vendite al lancio, gli addetti ai lavori coinvolti nello sviluppo non possono parlare candidamente della versione PC di Final Fantasy 16. Nulla di strano, è già successo più volte in passato, ma la risposta un po' sopra le righe di Yoshida fa comunque sorridere.

Final Fantasy 16 sarà disponibile per PS5 dal 26 giugno 2023 in esclusiva temporale per sei mesi.