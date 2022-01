PlayStation VR ha venduto 6 milioni di unità, come avevano previsto gli analisti

Tramite Daniel Ahmad - noto analista di Niko Partners -, possiamo scoprire che PlayStation VR ha venduto ad oggi 6 milioni di unità. L'informazione è stata condivisa poco dopo la pubblicazione delle prime informazioni ufficiali su PlayStation VR2, il nuovo visore di Sony.

Daniel Ahmad, tramite Twitter, ha scritto: "L'originale PlayStation VR ha venduto oltre 6 milioni con un attach rate approssimativamente del 5%. La più grande sfida per Sony, in questa generazione, sarà rimuovere le barriere di accesso alla VR e fornire un supporto software solido così da spingere gli utenti all'acquisto".

PlayStation VR aveva venduto 5 milioni di unità un anno fa, secondo i dati condivisi a gennaio 2020. Nel 2018, PS VR aveva venduto 3 milioni di unità. Da allora, la piattaforma ha venduto in media un milione di unità all'anno. Topology Research, nel 2016, aveva previsto 6 milioni di unità vendute per l'headset: i numeri sono quindi in linea con quanto gli esperti di mercato si aspettavano.

PlayStation VR2 dovrà ovviamente puntare ancora più in alto, proponendo più giochi e nuove tecnologie, come il Foveated Rendering: ecco cosa è e come funziona.