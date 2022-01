Acer Predator Triton 500 SE, Helios 300 e Nitro 5 annunciati, nuovi laptop da gaming

Acer ha annunciato al CES 2022 la nuova linea di PC portatili da gaming con CPU e GPU di ultima generazione, con i modelli Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 e Acer Nitro 5, che offrono diverse soluzioni per giocare in mobilità senza compromessi.

"I nostri laptop gaming sono stati aggiornati con i più recenti componenti annunciati qui al CES", ha affermato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. "Dotati di tecnologia di raffreddamento all'avanguardia ed elevato refresh rate dei display abbiamo presentato laptop entusiasmanti che anche i gamer più esigenti adoreranno".

Si distingue in particolare una nuova architettura ibrida ad alte prestazioni e introduzione delle nuove soluzioni di gestione della memoria e connettività, oltre a CPU e GPU di ultima generazione.

L'Acer Predator Triton 500 SE è un laptop in grado di offrire soluzioni sia per il gaming che in ambito lavorativo, dotato di CPU di nuove generazione fino agli Intel Core i9 di dodicesima generazione e GPU per laptop Nvidia GeForce RTX 3080 Ti e 32 GB di memoria LPDDR5 a 5200 MHz, in grado di raggiungere notevoli performance, il tutto in una scocca che raggiunge i 19,9 mm di spessore nella parte più sottile e 2 TB di archiviazione.

Notevoli anche le soluzioni adottate per il sistema di raffreddamento con tecnologia Vortex Flow e due ventole AeroBlade 3D, oltre all'uso del metallo liquido per la CPU.

Acer Triton 500 SE

Per quanto riguarda il display, si tratta dino schermo WQXGA (2560x1600) G-Sync a 240 Hz con 3 ms di risposta.

