Gigabyte GeForce RTX 3050 8G: presentate le serie OC ed Eagle

Le schede grafiche GIGABYTE GeForce RTX 3050 8G utilizzano un'alimentazione multifase, fornendo protezione dal surriscaldamento e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET, e consentendo ai MOSFET di funzionare a una temperatura più bassa. Le induttanze e i condensatori certificati ULTRA DURABLE offrono prestazioni eccellenti e una maggiore durata del sistema.

Tutte le schede grafiche RTX 3050 di Gigabyte sono progettate per il gioco a 1080p con Ray Tracing e tecnologia DLSS .

Serie OC

Gigabyte ci presente prima di tutto la serie Gaming OC che dispone di sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X, dotato di tre esclusive ventole a rotazione alternata, tubi di calore in rame composito a diretto contatto con la GPU, ventole attive 3D e tecnologia "Screen Cooling", che lavorano insieme per fornire un'efficiente dissipazione del calore. La ventola centrale gira inoltre al contrario per la massima prestazione.

Le ventole WINDFORCE utilizzano nano lubrificante al grafene, che può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte, offrendo quasi la durata del doppio cuscinetto a sfera e garantendo un funzionamento silenzioso.

RGB fusion 2.0 consente agli utenti di regolare il colore delle luci e vari effetti speciali e di sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS.

La scheda propone una piastra posteriore in metallo che rafforza la struttura e impedisce anche che il PCB si pieghi o si danneggi.