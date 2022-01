Offerte Amazon: SSD da 1 TB compatibile con PS5, in sconto con questo coupon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD da 1 TB compatibile con PS5, marcato Adata. Lo sconto segnalato è del 28%, tramite un coupon, ovvero di circa 54 euro.

Come attivare il coupon: una volta raggiunta la pagina Amazon, dovete selezionare "Altri venditori" (in azzurro, sotto il prezzo) e nella lista trovare il prodotto venduto e spedito da Amazon, con la scritta "Coupon" chiaramente visibile in arancione. A quel punto si preme "Applica coupon" e poi "Aggiungi al carrello". Il prezzo pieno per questo SSD da 1 TB di Adata è 194 euro circa. L'offerta odierna non è la migliore di sempre per questo modello, ma è di poco superiore allo sconto del Black Friday. Si tratta quindi di una buona occasione per acquistare questo SSD. Il coupon è a numero limitato, quindi se vi interessa vi conviene non aspettare.

Questo SSD propone velocità di lettura/scrittura fino a 7.400/6.400 MB/s, con l'interfaccia PCIe Gen4x4 ultra veloce, per PS5 l'utilizzato è limitato e velocità di lettura è fino a 6.100 MB/s. Dispone di un dissipatore di calore in alluminio resistente alle alte temperature.

