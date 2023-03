The Last of Us, serie TV: l'attrice di Ellie parla di un finale brutale che dividerà i fan

Secondo quanto indicato dall'attrice Bella Ramsey, che interpreta Ellie nella serie TV di The Last of Us, il finale della prima stagione genererà una forte reazione tra gli spettatori, che reagiranno probabilmente in modo diverso l'uno dall'altro.

Ramsey ha rivelato a Vogue che l'episodio 9 sarà piuttosto brutale. Riflettendo sulle riprese dell'episodio, ha detto che è stato "estenuante" perché le scene che ha dovuto girare l'hanno "spezzata".

"Dividerà le persone in modo massiccio - massiccio!", ha sottolineato la Ramsey quando le è stato chiesto come pensa che gli spettatori reagiranno al finale. Comprensibilmente non ha detto altro, ma Ramsey ha svelato che le riprese degli ultimi momenti di The Last of Us Stagione 1 sono state tra le sue giornate preferite sul set. "Sembra davvero una cosa da masochista, ma sono le scene che mi spezzano quelle che amo di più, in un certo senso", ha aggiunto.

Ricordiamo che The Last of Us Stagione 1 è composta da nove episodi. L'episodio 8 "When We Are in Need" andrà in onda questa domenica (5 marzo) e il finale sarà trasmesso una settimana dopo, il 12 marzo.

Chi ha giocato il videogame sa come finisce la storia di The Last of Us Parte 1: non sappiamo se il finale della serie sarà fedele al gioco, ma sulla base di quanto visto finora e considerando quanto sia importante per il seguito crediamo proprio che non ci saranno stravolgimenti.

Non vogliamo fare spoiler, ma anche il finale del gioco ha diviso i fan e supponiamo quindi che la situazione sarà la stessa per la serie, come dice Ramsey.

Parlando invece della seconda stagione, The Last Of Us Parte 2 ha contenuti utili per più di una stagione di una serie TV, per il regista.