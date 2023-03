Pokémon Scarlatto e Violetto: la versione 1.2.0 conterrebbe un bug che corrompe i salvataggi, report

La scorsa settimana Game Freak ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Pokémon Scarlatto e Violetto, che sono ora alla versione 1.2.0. Si tratta di un update che aggiunge una serie di miglioramenti ma, secondo delle segnalazioni degli utenti, pare che abbia inserito anche un bug che può corrompere in modo definitivo i file di salvataggio.

La segnalazione arriva da vari utenti su Reddit dove viene spiegato che il bug dei salvataggi di Pokémon Scarlatto e Violetto si attiva completando certe azioni. Non è ancora chiarissimo quale sia il problema, ma un utente spiega che vi sono almeno una dozzina di persone che hanno perso i dati dopo aver connesso il gioco Switch a Pokémon GO oppure dopo aver fatto il download del DLC.

Alcuni utenti hanno anche contattato il servizio clienti di Nintendo e uno di essi ha ricevuto la risposta "stiamo analizzando la cosa". Il numero di utenti colpiti da questo bug di Pokémon Scarlatto e Violetto è probabilmente basso per il momento, ma comunque si tratta di un grosso problema visto che può far perdere centinaia di ore di gioco e progressi.

Nel post di Reddit che potete vedere anche qui sopra, l'utente spiega che i classici metodi per ripristinare i dati di salvataggio non funzionano, quindi il bug sembra definitivo, a meno che una patch di Game Freak non risolva la cosa anche in modo retroattivo.

Per ora non abbiamo una visione completa e chiara del problema: dovremo vedere se gli sviluppatori decideranno di rilasciare una dichiarazione ufficiale in merito e se effettivamente il tutto sarà risolto o meno.

Vediamo la patch 1.2.0 e cosa cambia.