The Division 2 non funziona martedì 7 marzo 2023: motivi e orari di inattività

The Division 2 non funziona al momento della scrittura di questa notizia, come probabilmente alcuni giocatori avranno notato. Oggi, martedì 7 marzo 2023, il gioco online non è accessibile e il motivo è molto semplice: Ubisoft ha dato il via a una manutenzione dei server. Il tutto è iniziato alle 08:00 ora italiana e continuerà per circa tre ore.

Bisogna notare che le tre ore indicate da Ubisoft sono un punto di riferimento: esiste sempre la possibilità che il team di The Division 2 si imbatta in un problema durante la manutenzione dei server e quindi sia costretto a ritardare il riavvio del gioco online.

In ogni caso, se tutto dovesse andare per il verso giusto, le correzioni dovrebbero essere attive verso le 11:00 ora italiana di oggi, martedì 7 marzo 2023. Non sarà inoltre necessario alcun tipo di download per questo aggiornamento, in quanto tutte le novità saranno applicate lato server. Precisamente, le novità sono legate alla risoluzione di un problema con gli Elite White Tusk che non venivano conteggiati per l'obbiettivo "Eliminazioni di Black Tusk Elites" della Chunks League.

Per ora non abbiamo una patch note più elaborata legata a questa manutenzione. Non ci resta che attendere che Ubisoft abbia finito il proprio lavoro e The Division 2 torni a funzionare su PC, PlayStation e Xbox.

Vi ricordiamo anche che The Division 2 è compatibile con Steam Deck.