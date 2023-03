Cities: Skylines 2, gli obiettivi Xbox svelano dettagli sulla mappa e sui disastri ambientali

Come vi abbiamo riportato, ieri sera Paradox Interactive e Colossal Order hanno annunciato Cities: Skylines 2, seguito dell'acclamato city builder. Il gioco è in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, anche su Game Pass sin dal D1. Oltre ai dettagli svelati dagli sviluppatori sono emerse nuove informazioni sul gioco grazie agli obiettivi della versione Xbox, indicati da True Achievements.

Vi sono 40 obiettivi per un totale di 1.000 Gamescore in Cities: Skylines 2. Questi confermano che nel gioco ci saranno 150 caselle, un grande passo in avanti rispetto al gioco precedente. L'area sarà però messa a dura prova da vari disastri, come tempeste di ghiaccio, tornado, incendi forestali e infestazioni di ratti. Non manca inoltre un classico obiettivo che chiede di raggiungere 100.000 persone nella propria città, così come ottenere certi livelli di felicità e qualità della città.

Ricordiamo che per il momento Cities: Skylines 2 non ha una data di uscita ma dovrebbe arrivare nel corso del 2023, ovviamente a meno di ritardi. Questo capitolo propone una qualità grafica superiore rispetto al precedente e promette anche un mondo di gioco più "dinamico e in mutamento costante".

Avremo modo di scoprire di più a riguardo nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, potete vedere il trailer d'annuncio di Cities: Skylines 2 qui.