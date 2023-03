Cities: Skylines 2 annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X e S da Paradox Interactive

In occasione del suo evento, Paradox Interactive ha annunciato il seguito del miglior city builder di città moderne in circolazione: Cities: Skylines 2. L'uscita è prevista nel corso del 2023 su PC, Xbox Series X e S e PS5.

Lo sviluppo di Cities: Skylines 2 è sempre in mano a Colossal Order, ma le novità introdotte saranno diverse, come un gameplay più aperto e un sistema di trasporti completamente rinnovato e molto più realistico. Naturalmente anche il punto di vista tecnico è stato enormemente rinnovato, in modo da sfruttare al meglio le macchine di nuova generazione, come visibile nel trailer di annuncio.

Sicuramente non vi sarà sfuggita la grafica completamente rifatta, con la possibilità di ammirare i dettagli più minuti della città, fino alle pozzanghere. Da notare anche che il gioco sarà disponibile dal lancio per Xbox Game Pass.

Crea e gestisci la tua città senza limiti. Grazie alla simulazione dettagliata e a un'economia dinamica, Cities: Skylines II metterà alla prova le tue capacità decisionali e ti permetterà di costruire la città dei tuoi sogni. Preparati a giocare al più epico e realistico city builder di sempre.

Guarda la città evolversi e adattarsi alle tue decisioni in un mondo dinamico e in continuo mutamento tanto impegnativo quanto gratificante. Usa la tua creatività e pianifica in modo strategico per trasformare la città in una fiorente metropoli che attirerà imprese, residenti e turisti. Dai quartieri residenziali ai centri urbani più vivaci, le possibilità sono infinite. Affronta le difficoltà di gestire una città e cerca di soddisfare le esigenze e le richieste dei tuoi cittadini.

In Cities: Skylines II la tua città crescerà e si trasformerà nel tempo, con una grafica straordinaria e incredibilmente dettagliata che le darà vita propria.