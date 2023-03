Life By You annunciato da Paradox Interactive, presto un evento dedicato

Nel corso del suo evento di presentazione di questa sera, Paradox Interactive ha annunciato Life By You, un simulatore di vita di cui non ha dato molte coordinate, a parte che ci sta lavorando il suo nuovo studio, Paradox Tectonic.

Durante la presentazione sono state mostrate delle brevissime sequenze di gioco, alcune all'interno delle abitazioni, altre all'aperto.

Non è stato svelato nemmeno l'anno di uscita e non sono state annunciate le piattaforme su cui potremo giocarci. Tutti i dettagli sul gioco saranno dati il 20 marzo 2023, nel corso di un evento dedicato, cui a questo punto non mancheremo.