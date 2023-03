The Lamplighters League annunciato per PC e Xbox Series X e S, dagli autori di Battletech

The Lamplighters League and the Tower at the End of the World è il nuovo gioco di Harebrained Schemes, gli autori dello strategico Battletech e degli Shadowrun, previsto per la seconda metà del 2023 su PC e Xbox Series X e S. Si tratta di uno strategico a turni con elementi da gioco di ruolo in cui si guida un gruppo di esploratori che deve riuscire a fermare un culto malvagio dal dominare il mondo.

Il gioco è stato presentato con un trailer che ha mostrato un video introduttivo e alcune piccole sequenze di gameplay. L'avventura è ambientata nel 1932 e sembra avere una struttura alla XCOM, con i personaggi che possono usare diverse abilità per vincere, compresa quella di sfruttare l'ambiente circostante.

The Lamplighters League sarà diviso in missioni e avrà un lato narrativo ben sviluppato, con personaggi unici e ben caratterizzati, che formeranno un gruppo misto e interessante.