Mechabellum annunciato da Paradox con un trailer, è un autobattler coi mech

Mechabellum è il nuovo autobattler annunciato stasera con un trailer da Paradox Interactive. Nel gioco, ambientato su di un pianeta sconosciuto, dovremo guidare un esercito di mech verso la vittoria nell'ambito di furiosi scontri PvP.

Come abbiamo visto nella presentazione durante l'evento di Paradox e Xbox, Mechabellum fa riferimento ad alcuni classici del genere per coinvolgerci in un'esperienza in grado di unire l'immediatezza degli autobattler allo spessore degli strategici.

Dovremo infatti memorizzae le caratteristiche delle varie unità e utilizzare le risorse ottenute per potenziarle, quindi disporle nella maniera migliore sul campo di battaglia per sfruttarne le peculiarità e infliggere danni ingenti alle truppe nemiche, così da ottenere più rapidamente una vittoria schiacciante.

Le meccaniche di Mechabellum sembrano considerare qualsiasi opzione, dagli attacchi frontali ai bombardamenti su larga scala, passando per le tattiche più articolate che un autobattler possa offrire. L'uscita è vicina: il gioco sarà disponibile su PC dall'11 maggio.