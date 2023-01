The Division 2 è ora compatibile con Steam Deck, grazie a una patch

The Division 2 è ora compatibile con Steam Deck, grazie all'ultima patch: il titolo Ubisoft gira sull'handheld Valve, sebbene per il momento l'esperienza non risulti ancora ottimizzata come sarebbe lecito attendersi.

Disponibile su Steam solo da pochi giorni, The Division 2 rientra fra i giochi del catalogo della casa francese che sono stati portati sullo store Valve dopo anni di lontananza, dovuta al desiderio di spingere la piattaforma Uplay.

In attesa di un aggiornamento più corposo e mirato, che vada come detto a ottimizzare l'esperienza e a risolvere tutti i problemi che ancora sussistono, i possessori di Steam Deck dovranno fare attenzione a un paio di dettagli.

Il primo risiede nel divieto di far girare The Division 2 in modalità DirectX 12, in quanto non solo non funzionerebbe, ma richiederebbe anche un reset manuale delle impostazioni. In secondo luogo, per far funzionare il gioco bisogna prima installare l'EasyAntiCheat Runtime.

Ambientato in un'America post-apocalittica, sconvolta dalla diffusione di un virus che ha resettato la società così come la conosciamo, lo sparatutto Ubisoft ci mette al comando di un'agente della Divisione, l'ultima forza governativa determinata a proteggere i civili dall'attacco di fazioni terroristiche.