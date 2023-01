NVIDIA RTX 4060 Ti, un leak rivela le specifiche tecniche: TDP da 160W ma meno banda

Sembra che un leak abbia rivelato le specifiche tecniche della NVIDIA RTX 4060 Ti, una delle nuove schede video dell'azienda che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Ebbene, stando a questi dati la GPU vanterà un TDP da 160W ma al contempo caratteristiche sulla carta inferiori rispetto alla 3060 Ti.

Alcuni giorni fa circolavano voci appunto sulla produzione delle RTX 4070 e RTX 4060 Ti, ma senza ulteriori informazioni a corredo. Il leak delle scorse ore cerca invece di fare chiarezza su alcuni aspetti controversi legati alla meno potente delle due schede.

Nello specifico, la RTX 4060 Ti sembrerebbe avere accesso a una banda con bus dati da 128 bit e 8 GB di memoria RAM GDDR6, laddove invece la RTX 3060 Ti poteva contare su di un bus da 256 bit e memorie opzionali GDDR6X: una scelta al momento difficile da comprendere.

Anche i core CUDA saranno inferiori di numero, 4352, sebbene l'architettura ADA di NVIDIA consentirà alla GPU di disporre di una banda interna superiore grazie ai 32 MB di cache L2, mentre come detto i consumi saranno sostanzialmente inferiori per via del TDP da 160W.

Considerando le nuove feature della serie 4000, immaginiamo che la RTX 4060 Ti potrà contare su prestazioni superiori rispetto al modello precedente, ma rimane da capire quanto peseranno in tal senso le scelte che sembra NVIDIA abbia compiuto in merito alle specifiche tecniche.