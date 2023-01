RTX 4070 e RTX 4060 Ti, NVIDIA prepara la produzione delle due GPU?

Pare che NVIDIA si stia preparando a produrre due nuove GPU utilizzando la piattaforma AD104, la stessa della RTX 4070 Ti, e tutto fa pensare che le schede video in questione siano la RTX 4070 e la RTX 4060 Ti.

Alcuni giorni fa abbiamo scoperto quali sono i prezzi reali in Italia per la NVIDIA RTX 4070 Ti, ben diversi dai 799 dollari del listino ufficiale americano, ma è chiaro che per i modelli dotati di specifiche inferiori le cifre saranno più accessibili.

Un primo indizio in tal senso arriva dalle denominazioni dei modelli, AD104-250 e AD104-251, mentre il die utilizzato per l'appena citata RTX 4070 Ti è l'AD104-400-A1: la differenza numerica dà un'idea di quanto siano state rimaneggiate le GPU in termini di chip impiegati, e al contempo della loro vicinanza sul piano tecnico.

Le fonti di Wccftech parlano di un TGP pari a 200W, sebbene questo dato in particolare potrebbe cambiare da qui all'annuncio ufficiale. Per quanto riguarda invece le finestre di lancio, l'AD104-250 dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà di febbraio, l'AD104-251 nella seconda metà di marzo, per un debutto nei negozi durante la seconda metà dell'anno.

Alcuni leak precedenti sulle specifiche tecniche parlavano di 5888 core CUDA, 12 GB di RAM DDR6 a 21 Gbps e 36 MB di cache L2 per la RTX 4070, e stando alle ultime voci la RTX 4060 Ti dovrebbe vantare caratteristiche molto simili.