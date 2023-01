Tales of Symphonia Remastered, Bandai Namco spiega perché ha scelto questo episodio

Bandai Namco ha spiegato perché ha scelto di realizzare Tales of Symphonia Remastered, e lo ha fatto nelle FAQ ufficiali giapponesi del gioco, rivelando anche la possibilità che vengano prodotte ulteriori remaster dedicate alla celebre serie.

In uscita il 17 febbraio, Tales of Symphonia Remastered è la versione rimasterizzata di un gioco pubblicato originariamente su GameCube nel 2003, il quinto capitolo della serie Tales ma il primo a godere di una distribuzione internazionale, che gli ha consentito di ritagliarsi una sostanziosa fetta di fan occidentali.

È proprio questo il motivo per cui Bandai Namco l'ha scelto: molte persone, sia in Giappone che al di fuori dei confini nipponici, hanno espresso il desiderio di poter giocare l'episodio sulle attuali piattaforme, e il publisher ha voluto dare loro ascolto.

Tales of Symphonia Remastered sarà la prima di una serie di remaster dedicate al franchise? Su questo fronte l'azienda si è detta possibilista, dunque probabilmente molto dipende dall'accoglienza che il pubblico riserverà al gioco: in caso di successo, verranno senz'altro considerate ulteriori remaster.

Per quanto concerne le caratteristiche di questa edizione, è stata migliorata la grafica, stabilizzato il frame rate, migliorati i controlli per l'Elemental Cargo sull'oceano, aggiunta la possibilità di saltare eventi e cutscene, inseriti vari cambiamenti per rendere l'esperienza più fluida e accessibile.