NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti in vendita: ecco i prezzi reali in Italia

La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti è pronta ad arrivare sul mercato a partire dal 5 gennaio; scoprite con noi quanti soldi serviranno per acquistarla in Italia.

Come ben saprete, il CES 2023 è ufficialmente iniziato e le prime a calcare il "palco" digitale con gli annunci di nuovi prodotti sono stati ASUS, Intel, LG, Samsung e NVIDIA. Gli annunci di quest'ultima erano sicuramente tra i più attesi nonostante le tante voci di corridoio avessero già ampiamente predetto il contenuto della conferenza e anche la maggior parte delle specifiche tecniche dei prodotti presentati. Oltre ad aver ufficializzato la versione "liscia" di tutta la famiglia delle GPU mobile che arriveranno a breve sul mercato, abbiamo finalmente anche dato uno sguardo più approfondito e ufficiale alla tanto discussa GeForce RTX 4070 Ti recensita proprio quest'oggi. I rumor si sono rivelati fondati e l'ultima arrivata della gamma RTX 40 non presenta reali novità confermandosi essere la RTX 4080 da 12 GB presentata durante lo scorso anno assieme alle schede già in vendita da qualche mese: la RTX 4080 da 16 GB e la nuova flagship RTX 4090. Quello che differenzia però maggiormente la 4070 Ti dalle sorelle più grandi e potenti è la sua commercializzazione. Infatti questa GPU sarà disponibile a partire da domani, 5 gennaio, ma non ci sarà alcuna Founders Edition ad attenderci sul sito ufficiale NVIDIA, ma tutto lo spazio sarà offerto ai produttori terze parti.

799$? No, non proprio La famiglia RTX si allarga con la nuova arrivata GeForce RTX 4070 Ti Ed è proprio qui che nascono le controversie e i comprensibili malumori dei consumatori. Perché NVIDIA ha dichiarato, o meglio consigliato, un prezzo di vendita a partire dai 799$, se non sono previste edizioni Founders? Purtroppo non esiste una risposta semplice e non vi sono dei fatti concreti o dichiarazioni da parte della società americana sul perché di questa scelta. Tutto ciò però dà il via libera ai produttori terze parti, gli unici in grado di commercializzare la tanto chiacchierata RTX 4070 Ti imponendo il prezzo preferito. Oltre al prevedibile aumento da parte del produttore e le tasse da calcolare, a conti fatti, in Italia, il costo di partenza si tramuta in 919€. Tutti avremmo sperato in qualcosina di meno ma non ci aspettavamo neanche un miracolo nonostante l'attuale condizione del mercato delle schede grafiche, in forte calo negli ultimi anni. NVIDIA, con la propria posizione dominante nel settore, può senza alcun dubbio giocare al rialzo senza troppi sensi di colpa e alzare l'asticella del prezzo fin tanto il margine di guadagno rimanga accettabile per i propri conti aziendali.

Al via le vendite Riuscirà la RTX 4070 Ti a risollevare le vendite del mercato delle GPU discrete? Come accennato poco fa, il day one delle RTX 4070 Ti è fissato per il 5 gennaio e sarà possibile acquistare la nuova scheda solamente presso i rivenditori autorizzati NVIDIA che potrete trovare in calce alle informazioni della scheda sul sito ufficiale. Noi abbiamo deciso di dare uno sguardo preliminare per farci un'idea del prezzo reale con cui potrete acquistare la nuova GPU. Qui di seguito troverete un'elenco suddiviso per produttore con relativi prezzi. Faremo di tutto per tenere aggiornato questo elenco nei prossimi giorni in funzione delle disponibilità dei rivenditori. ASUS Una panoramica delle varianti ASUS disponibili a partire da domani INNO INNO3D GeForce RTX 4070 Ti iChill X3 12G DLSS 3 a 1049€ INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 12G DLSS 3 a 999€ INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 OC 12G DLSS 3 a 999€ MSI MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G a 919€ MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING TRIO 12G DLSS 3 a 958,99€ MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G DLSS 3 a 999€