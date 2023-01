CES 2023: Nvidia toglie il velo sulla 4070Ti e 4000 mobile

Non possiamo negare che le luci dei riflettori fossero puntate proprio su Nvidia, l'azienda americana leader nella produzione di schede grafiche. La serie 4000, l'ultima arrivata, ha fatto discutere molto, non tanto per le eccellenti prestazioni dimostrate, ma quanto per il prezzo con cui è arrivata sul nostro mercato. Dopo le importanti cifre per la RTX 4080 e RTX 4090, era lecito che la maggior parte dell'utenza puntasse tutto sulla ex-4080 da 12GB, adesso ufficialmente denominata 4070Ti. Oltre a togliere il velo sulle effettive specifiche tecniche e prezzo di vendita, Nvidia ha avuto modo anche di parlare delle versione mobile della propria nuova linea di schede grafiche ed una piccola sorpresa inerente a GeForce Now. Vediamo dunque insieme tutte le novità emerse dall'evento Nvidia al CES 2023.

RTX 4070Ti Nvidia svela ufficialmente prezzo e specifiche tecniche della RTX 4070Ti L'attesa è finita e finalmente sono disponibili tutte le specifiche tecniche della RTX 4070Ti, che senza sorpresa conferma essere precisamente la RTX 4080 da 12GB come dimostrato dalle fughe di notizie in questi giorni, con 7.680 core CUDA e 12 GB di memoria GDDR6X. La terza scheda video della nuova gamma di soluzioni Ada Lovelace conferma inoltre di equipaggiare una GPU AD104, 60 RT core e 240 Tensor core, con un TGP previsto di 285W. Per una più precisa analisi delle prestazioni effettive vi rimandiamo alla nostra recensione dettagliata. Ciò che sicuramente poteva lasciare margini all'immaginazione è rappresentato dal prezzo. Negli ultimi giorni si era parlato di un prezzo di vendita consigliato a partire dai 799$, facendo ben sperare per la ripresa delle vendite delle GPU. Oggi, invece, è il momento dell'amara verità, e sul mercato europeo vedremo arrivare la 4070Ti a partire da 919€, un valore che tenderà a lievitare dato che per questa specifica scheda non vi saranno Founders Edition ma solo versioni custom. La RTX 4070Ti sarà in vendita a partire dal 5 gennaio presso i rivenditori ufficiali Nvidia.

RTX 4000 mobile Nvidia presenta le versione mobile della serie RTX 4000 Seppure la RTX 4070Ti fosse l'osservata speciale di questa conferenza, il vero fulcro dell'intero evento si è focalizzato sulle versione mobile della nuova serie. Il salto generazionale, come per le schede desktop, dimostrano un salto di prestazioni molto importante, con le 4070, 4060 e 4050 estremamente più veloci rispetto al modello di punta della generazione precedente e consumano un terzo. A livello di prestazioni, questo trio può garantire (indicativamente) 80 fps con una risoluzione 1440p e settaggi ad Ultra, grazie alla velocità di rendering che queste GPU possono garantire. I primi modelli laptop con a bordo una RTX 4050 arriveranno sul mercato a partire dal 22 febbraio 2023 ad un prezzo indicato di 999$. Ovviamente, non possono mancare anche la versione mobile della 4080 e 4090, che consentiranno oltre alla riproduzione di giochi in 4K a 60 fps, anche livestreaming con codifica AV1 su Discord, dimezzando i tempi di esportazione dei video. I laptop di punta della serie RTX 40 saranno disponibili prima della fascia media, ovvero saranno disponibili a partire dall'8 febbraio ad un prezzo di 1999€.