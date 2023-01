ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC: la recensione di un modello senza compromessi

Chiudiamo i conti con le prime tre GPU della serie NVIDIA GeForce RTX 4000 con la recensione della ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC , modello di lusso di una GPU che nel passaggio generazionale si è fatta ben più costosa, scivolando verso la fascia molto alta, ma che promette prestazioni da top di gamma della generazione precedente. Questo senza la tecnologia DLSS 3 che inaugura una nuova era consentendo alle schede video di smarcarsi, almeno in parte, dai limiti imposti dai processori e di rendere plausibile il gaming a risoluzioni fino a qualche tempo fa impensabili. Ma non sono solo le prestazioni a crescere. Il prezzo consigliato per i modelli base, infatti, è di 919 euro che diventano 1349 con il modello di punta dell'offerta ASUS.

Caratteristiche hardware

La recensione della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ha per protagonista la lussuosa ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC

La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, rebranding della cancellata NVIDIA GeForce RTX 4080 da 12 GB e per questo priva di un modello Founders Edition, è una scheda che appartiene senza dubbio alla fascia alta, visti i 919 euro di prezzo consigliato per i modelli base che si traducono in un 15% in più rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 3080, un modello appartenente a una fascia più elevata. Ed è inevitabile che il prezzo cresca con la ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC, un'opzione di punta con chassis in metallo da tre slot di spessore, illuminazione RGB vistosa e stesse rifiniture delle varianti con GPU di fascia superiore.

Certo, una scheda di questo tipo è pensata per chi insegue la qualità e non ha problemi a spendere parecchio, ma una cifra di 1349 euro sposta nettamente il baricentro della scheda avvicinandola alla NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition. Spesa molto elevata, quindi, ma lo è anche l'offerta che comprende la possibilità di scegliere un modello meno costoso. Parliamo infatti di una scheda pensata per il 1440p a oltre 120 FPS con prestazioni superiori alla NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, top di gamma della scorsa generazione, senza prendere i considerazione i consumi inferiori, con 285 W, e il DLSS 3 che dovrebbe garantire tra il 30% e il 90% di prestazioni in più. Ma partiamo dalla dotazione nuda e cruda.

Dissipazione e chassis da top di gamma per la ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC

Il chip AD104 della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti è composto da 35.8 miliardi di transistor a 4 nanometri e conta 7680 CUDA core, 60 RT core di terza generazione e 240 Tensor core di quarta generazione, pensati per supportare il DLSS 3. Il quantitativo di memoria GDDRX6 da 21 Gbps è di soli 12 GB, ma è coerente con la natura di una scheda da gaming che non ha bisogno dei 24 GB delle GPU pensate per adattarsi tanto alle necessità dei giocatori più esigenti quanto a quelle dei creatori di contenuti e dei professionisti in generale. D'altronde non serve tanto per il gaming in 1440p e non serve nemmeno per il 4K in upscaling, visto che la risoluzione rendering di base è più bassa.

In termini di CUDA core la dotazione è del 21% inferiore a quella della NVIDIA GeForce RTX 4080, ma le novità sono le stesse tra cache L2 aumentate in modo esponenziale, frequenza in boost che decolla arrivando a 2610 MHz in stock e ripartizione del carico di lavoro sugli shader migliorata grazie alla tecnologia Shader Execution Reordering (SER). Ma la novità più grossa, almeno fino a quando non arriverà di meglio dalla concorrenza o dalla stessa NVIDIA, è senza dubbio il DLSS 3 che come sappiamo promette un salto prestazionale da 2 a 4 volte rispetto alle prestazioni in rendering nativo.

La connettività della ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC conta ben 5 uscite video

Il DLSS 3, lo abbiamo già visto provando la mostruosa NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti, parte dalle stesse basi del DLSS 2. Garantisce quindi una qualità analoga, al netto del livello dell'implementazione nei giochi, arrivando in molti casi a migliorare il dettaglio. Resta qualche piccolissimo artefatto, ma ormai si tratta di un problema secondario. Aumentano invece nettamente i vantaggi. La nuova versione si distingue dalla precedente per l'aggiunta della tecnologia DLSS Frame Generation che grazie ai Tensor core di nuova generazione riesce a creare interi frame a una velocità sufficiente ad aumentare nettamente la fluidità. Il tutto aggirando la CPU che con l'abbassarsi delle risoluzioni di rendering dovuto al diffondersi degli upscaling è spesso un ostacolo anche in 4K. Il freno alle prestazioni base resta, ma le immagini create dalla nuova tecnologia NVIDIA non passano per il processore e vanno quindi ad aumentare in ogni caso il framerate.

A tutto questo la ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC aggiunge il summenzionato chassis di lusso, frequenze più elevate, una modalità silenziosa con interruttore sulla parte alta della scheda e un'uscita video in più. La connettività conta infatti 2 HDMI 2.1 e 3 DisplayPort, anche se ancora della generazione precedente. In questo caso, però, non parliamo di una scheda che può spingersi al di sopra del gaming in 8K a 60 Hz, a differenza della NVIDIA GeForce RTX 4090. Ed è evidente dai consumi che con 285 W non sono certo bassi, ma sono decisamente inferiori a quelli della 3090 Ti. Ciononostante servono comunque tre connettori PCIe a 8-pin, da collegare all'apposito adattatore, a meno di non avere un alimentatore PCIe 5.0.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC