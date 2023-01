PlayStation Plus, gennaio 2023: Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2

I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato i giochi PlayStation Plus di gennaio 2023? La risposta è sì: stando al nostro sondaggio , la maggior parte degli utenti si è detta soddisfatta della selezione effettuata in questo caso da Sony, sebbene anche stavolta non manchino alcune voci critiche.

Il piatto forte del mese è chiaramente il gioco su licenza di Star Wars firmato Respawn Entertainment, con le sue eccellenti meccaniche action adventure e alcune contaminazioni soulslike, ma sappiamo bene quanto sia migliorato Fallout 76 rispetto agli esordi, mentre Axiom Verge 2 spinge forte sulla struttura metroidvania bidimensionale per raccontarci una storia non banale.

PlayStation Plus comincia al meglio il nuovo anno, portando nel catalogo del piano Essential a gennaio 2023 tre giochi di grande spessore, vale a dire Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2 . Titoli estremamente diversi l'uno dall'altro, ma tutti in grado di regalare emozioni e una quantità notevole di contenuti.

Caratterizzato da una narrazione eccellente e da un mix di meccaniche entusiasmanti, il gioco mette in campo fasi esplorative ricche di fascino, sezioni platform ed enigmi da risolvere, nonché spettacolari combattimenti dal grado di difficoltà non banale, in cui potremo sfruttare al massimo la spada laser e le abilità speciali del protagonista: ne abbiamo parlato nella recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order .

Durante la coinvolgente campagna di Star Wars Jedi: Fallen Order faremo la conoscenza di personaggi come Cere e Greez, nonché del piccolo droide BD-1, determinati a ripristinare l'Ordine Jedi grazie a una mappa stellare nascosta da qualche parte. Un'impresa tutt'altro che semplice, ma a cui Cal deciderà di dedicarsi con tutto se stesso, riscoprendo man mano i poteri della Forza e completando in qualche modo il suo addestramento da Jedi.

Dopo un lancio tutt'altro che brillante, Fallout 76 ha ricevuto nel corso degli anni una serie di aggiornamenti che hanno migliorato in maniera sostanziale l'esperienza messa a punto da Bethesda, valorizzandone gli aspetti migliori e limando gli spigoli degli esordi per poi arricchire il pacchetto con una gran quantità di espansioni e DLC, nell'ambito di un supporto post-lancio che non ha ancora smesso di produrre nuovi contenuti.

Axiom Verge 2 (PS4)

Axiom Verge 2, la protagonista alle prese con un nemico volante

Dopo il grande successo del primo capitolo, Axiom Verge 2 consolida la struttura metroidvania voluta dal suo autore, Thomas Happ, coinvolgendoci in un'avventura inedita che ha per protagonista Indra Chaudhari, proprietaria di una multinazionale che sta conducendo alcune ricerche in Antartide. La donna si reca sul posto per capire cosa sia successo alla spedizione che sta finanziando, ma precipita con il suo elicottero e si risveglia in un luogo misterioso.

A quanto pare lo scenario non è l'unica cosa che è cambiata, però: Indra era effettivamente morta nello schianto, ma uno sciame di antiche nanomacchine l'ha riportata in vita, modificando la sua struttura fisica e donandole capacità sovrumane che le serviranno per affrontare le tante insidie presenti in questo mondo parallelo, sbloccando man mano nuovi poteri e usandoli per ritrovare la strada di casa.

Ulteriori dettagli, come al solito, li trovate nella recensione di Axiom Verge 2.