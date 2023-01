The Witcher 3, vendite per oltre un milione di copie in Giappone

The Witcher 3: Wild Hunt ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie in Giappone: la notizia, passata un po' in sordina, è stata annunciata diversi giorni fa dalla divisione nipponica di CD Projekt RED e conferma lo straordinario successo di un gioco capace di conquistare anche un'utenza solitamente poco incline a premiare le produzioni occidentali.

Non sono infatti molti i titoli realizzati negli USA o in Europa che sono riusciti a macinare numeri simili all'interno del mercato giapponese: ci vengono in mente soltanto Minecraft, che lo scorso anno contava 141 milioni di utenti mensili attivi, e Grand Theft Auto V, che ha venduto nel mondo oltre 170 milioni di copie.

Nel post, CD Projekt RED ha voluto ringraziare gli utenti nipponici per aver supportato in maniera così entuasiasta The Witcher 3: Wild Hunt, dando loro appuntamento al lancio dell'aggiornamento next-gen per PC, PS5 e Xbox Series X|S, così da continuare a vivere le avventure di Geralt di Rivia.

A proposito del recente update, date un'occhiata alla nostra analisi della versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt per sapere quanto è stato buono il lavoro effettuato dal team polacco sulle nuove piattaforme.