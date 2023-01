Demon Slayer, il cosplay di Daki da kamiko_zero trasuda malvagità

Daki colpisce ancora! La potente demone che compare nella serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba rivive in uno degli ultimi cosplay realizzati da kamiko_zero, che trasuda malvagità da ogni poro!

Aggiunta anche al roster del tie-in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (qui la recensione) sotto forma di DLC, Daki si pone senza dubbio come uno dei personaggi di maggior successo fra le cosplayer: sarà per il suo fascino tenebroso o per il costume particolarmente provocatorio?

Sesta Luna Crescente, la guerriera demoniaca si mimetizza fra gli esseri umani e usa la sua bellezza per attrarre nuove vittime e divorarle. In combattimento può contare su di una forza e una resistenza sovrumane, nonché sull'abilità di manipolare gli abiti tradizionali e trasformarli in oggetti taglienti.

Dicevamo del successo di Daki fra le cosplayer: solo negli ultimi mesi la demone è stata interpretata da pamdroid18, grayoranges, momoreku, Kaezuko e Hasu.