Nintendo Switch 2 in produzione? Ci sono degli indizi, per il reporter Zenji Nishikawa

Nintendo Switch 2 potrebbe essere prossimo alla produzione: stando a quanto riportato dal giornalista giapponese Zenji Nishikawa, alcuni indizi puntano proprio in questa direzione ed esiste dunque la possibilità che nel corso del 2023 la nuova console venga annunciata ufficialmente.

In realtà Nishikawa non è l'unico a credere che qualcosa si stia muovendo in casa Nintendo: alcuni giorni fa anche il noto leaker Tom Henderson ha inserito Switch 2 fra gli annunci del 2023, sebbene si tratti per il momento di semplici speculazioni.

Le cose stanno così: il giornalista nipponico dice di aver appreso che una figura di spicco proveniente da un'azienda americana di semiconduttori, i cui componenti sono stati utilizzati in passato da Nintendo, stia conducendo un viaggio privato in Giappone, paese che solo di rado ha visitato.

Ebbene, Nishikawa sostiene che una situazione simile si è verificata in passato, appunto quando Nintendo ha lanciato una nuova console, e che anche stavolta potrebbe essere quello il vero motivo della visita... sempre che non si tratti di puro e semplice turismo.

Quelle espresse dal giornalista giapponese, insomma, per il momento sono soltanto delle sensazioni: scopriremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se davvero qualcosa si sta muovendo sul fronte di Nintendo Switch 2 o se bisognerà ancora attendere per vedere la prossima console della casa di Kyoto.