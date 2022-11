Demon Slayer: il cosplay di Daki di grayoranges è oscuro e affascinante

Mentre aspettiamo di poter vedere la Stagione 3 dell'anime di Demon Slayer ammiriamo il cosplay di Daki realizzato da grayoranges, che ci propone un'interpretazione davvero ben riuscita della demonessa che tanto ha fatto faticare Tanjiro e compagni.

Daki ricopre il ruolo di Sesta Luna Crescente, il gruppo di demoni più forti, assieme al fratello maggiore Gyutaro, nonché una degli antagonisti principali della Stagione 2 di Demon Slayer. Si nasconde tra gli umani travesta da Orian, ovvero una "donna di piacere", e usa la sua avvenenza per catturare e intrappolare le sue vittime, per poi divorarle con tutta tranquillità in un secondo momento. Oltre a una forza, resistenza e agilità fuori parametro, il suo potere speciale le permette di manipolare gli obi, un indumento tradizionale giapponese, che può usare come se fossero delle lame affilatissime.

Il cosplay di grayoranges rappresenta la versione demoniaca di Daki, caratterizzata da una lunga chioma bianca e verde. Come possiamo vedere, il costume è stato ricreato in maniera praticamente perfetta e anche la scenografia in stile giapponese è sicuramente molto azzeccata in questo caso.

Siete in cerca di altri cosplay basati su anime e manga? Allora vi suggeriamo quello di Makima da Chainsaw Man realizzato da Shirosaki e il cosplay di Bunny Bulma di Dragon Ball firmato pamdroid18. Cambiando genere, date uno sguardo anche al cosplay di Zelda realizzato da Megan Fox e il cosplay della Professoressa Olim di Pokémon Violetto e Scarlatto di katiesimrell.