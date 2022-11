Pokémon Scarlatto, il cosplay della Professoressa Olim di katiesimrell ci riempie il Pokédex

Come festeggiare il lancio di Pokémon Violetto e Scarlatto meglio che con un bel cosplay della Professoressa Olim (Sada in inglese), realizzato in modo impeccabile da katiesimrell? Dite che ci vorrebbe una bella patch per sistemare i numerosi problemi tecnici del gioco? Accontentatevi di farvi scaldare il Pokédex da tanta magnificenza interpretativa!

La Professoressa Olim è un personaggio esclusivo di Pokémon Scarlatto (in Violetto al suo posto c'è il Professor Turum) che sta compiendo ricerche sul misterioso fenomeno Terastal, nella regione di Paldea. Sono i primi due professori della serie principale dei Pokémon a non avere dei nomi ispirati a dei vegetali. La nostra ha dei capelli biondo cenere, degli occhi grigi e, sotto il camice da scienziata, indossa un costume arancione diviso in due pezzi.

La cosplayer katiesimrell ripende il personaggio in tutto, quindi sia nel suo aspetto professionale, sia in quello più personale, aggiungendoci un tocco di suo in termini di quantità di stoffa utilizzata. Il risultato è un inno ai Pokémon e alla loro natura di franchise per giovanissimi!