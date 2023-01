Steam Awards 2022: Elden Ring ottiene il GOTY, ecco tutti i vincitori

Valve ha annunciato i vincitori degli Steam Awards 2022, i premi assegnati dalla community della piattaforma ai titoli più meritevoli dello scorso anno. Elden Ring si è aggiudicato il premio come Gioco dell'Anno, oltre che il fantasioso "Miglior gioco in cui fai pena". A Stray invece va il premio come titolo dal Gameplay più innovativo.

Di seguito la lista completa dei candidati e vincitori (in grassetto) degli Steam Awards 2022:

Gioco dell'anno

Dying Light 2

Elden Ring

Stray

God of War (2018)

Call of Duty Modern Warfare 2

Gioco VR dell'Anno

BONELAB

Hitman 3

Green Hell VR

Among Us VR

Inside the Backrooms

Atto d'Amore (miglior supporto post-lancio)

DOTA 2

Project Zomboid

No Man's Sky

Deep Rock Galactic

Cyberpunk 2077

Meglio in compagnia (miglior titolo multiplayer)

Raft

Ready or Not

Monster Hunter Rise

MultiVersus

Call of Duty: Modern Warfare 2

Miglior stile grafico

Scorn

Bendy and the Dark Revival

Cult of the Lamb

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Kena and the Bridge of Spirts

Gameplay più innovativo

Mount & Blade II: Bannerlord

Teardown

Stray

Neon White

Dome Keeper

Miglior gioco in cui fai pena

GTFO

Victoria 3

Total War: Warhammer III

Elden Ring

FIFA 23

Miglior Colonna Sonora

Metal Hellsinger

Sonic Frontiers

Final Fantasy 7 Remake

Persona 5 Royale

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

Miglior Gioco dalla Trama Profonda

A Plague Tale: Requiem

God of War (2018)

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri

The Stanley Parable Ultra Deluxe

Marvel's Spider-Man Remastered

Meritato Relax (giochi più rilassanti)

Star Wars: La Saga degli Skywalker

Power Warsh Simulator

Disney Dreamlight Valley

Dorf Romantik

Slime Rancher 2

Miglior gioco portatile

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Vampire Survivors

Death Stranding Director's Cut

Brotato

Marvel Snap

Elden Ring dunque ha vinto l'ennesimo GOTY: al momento è il gioco che ne ha vinti di più in assoluto, battendo The Last of Us Parte 2.