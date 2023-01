ASUS ROG Azoth, la recensione della prima tastiera da gaming custom dell'azienda

Distinguersi a ogni costo, offrire qualcosa di diverso dagli altri ma farlo con concretezza e cognizione di causa: abbiamo parlato spesso di quale sia la ricetta migliore per emergere nell'ormai affollato mercato dei dispositivi da gaming e ASUS, che da questo punto di vista non è certamente l'ultima arrivata, sembra aver preso tale proposito alla lettera. Riesce infatti difficile descrivere diversamente un prodotto custom come la ROG Azoth: si tratta di una tastiera meccanica compatta al 75%, con tripla connettività (USB cablata, SpeedNova 2,4 GHz e Bluetooth), switch ROG NX, illuminazione AURA, display OLED integrato e una valanga di accessori che confermano la natura premium del pacchetto. Il prezzo sarà pari a 299€: indubbiamente alto, ma adeguato alle ambizioni di un progetto simile, davvero solido e importante.

Caratteristiche tecniche ASUS ROG Azoth vista dall'alto a "fari" spenti La ROG Azoth è un concentrato di tecnologia: caratterizzata da un fattore di forma compatto al 75%, la tastiera appare estremamente robusta, con la sua scocca in metallo, e offre un comfort di battitura eccellente grazie agli switch ROG NX pre-lubrificati di fabbrica; nel nostro caso i Linear Red che garantiscono appunto una pressione lineare, con un gran bel click alla fine della corsa, non troppo profonda. Il corpo della tastiera nasconde vari livelli di ammortizzazione e il risultato finale è un'esperienza decisamente diversa dal solito, silenziosa e priva di riverberi. Torniamo però agli switch ROG NX Linear Red, caratterizzati da un punto di attuazione di 1,8 millimetri e da una resistenza iniziale di 40 gf e totale di 55 gf: una combinazione che favorisce la precisione e la reattività dei pulsanti, che si attivano istantaneamente. Inutile dirlo, tutto può essere sostituito: dai copri tasto in ABS agli interruttori stessi, tramite gli estrattori inclusi nella versione che ci è stata fornita. Non solo: all'interno del pacchetto abbiamo trovato anche un piccolo contenitore con del lubrificante extra e un pennello per applicarlo alla bisogna, oltre a tre switch di riserva. ASUS ROG Azoth: lo scompartimento degli accessori Le caratteristiche tecniche della ROG Azoth parlano di un polling rate da 1.000 Hz, tecnologia anti-ghosting N-key rollover, tripla connettività (USB cablato, SpeedNova 2,4 GHz con latenza quasi nulla e autonomia fino a 130 ore con illuminazione spenta, nonché Bluetooth), display OLED monocromatico da 2 pollici per indicare le funzioni attive (e scorrerle, grazie al comodo selettore) e la possibilità di registrare macro al volo senza bisogno di software, sebbene quest'ultimo (il solito Armoury Crate) consenta di andare in profondità con le varie personalizzazioni e salvare cinque profili extra oltre a quello di default. L'illuminazione AURA con LED RGB per-key vanta dieci differenti modalità (Static, Breathing, Color Cycle, Rainbow, Starry Night, Strobing, Music, Adaptive, Dark e Smart), che includono tutti i preset più tradizionali e possono essere gestite in termini di intensità e colore, anche qui al volo e senza passare per l'applicazione ufficiale ASUS. Tramite una combinazione di tasti è possibile anche registrare delle macro: una feature pratica e immediata, specie quando ci si trova nel mezzo di una sessione di gioco. ASUS ROG Azoth con l'illuminazione accesa: notare il display OLED integrato con il logo ROG Scheda tecnica ASUS ROG Azoth Formato: compatto, 75%

compatto, 75% Layout: italiano

italiano Compatibilità: PC

PC Interruttori: ROG NX

ROG NX Copritasto: ABS

ABS Programmazione: sì, macro e cinque profili

sì, macro e cinque profili Connettività: cablata via USB, wireless 2,4 GHz o Bluetooth

cablata via USB, wireless 2,4 GHz o Bluetooth Autonomia: fino a 130 ore con illuminazione spenta

fino a 130 ore con illuminazione spenta Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Accessori: estrattori, kit per lubrificazione, tre switch di riserva

estrattori, kit per lubrificazione, tre switch di riserva Extra: display OLED da 2 pollici integrato

display OLED da 2 pollici integrato Software: Armoury Crate

Armoury Crate Dimensioni: 326 x 136 x 40 millimetri

326 x 136 x 40 millimetri Peso: 1.170 grammi

1.170 grammi Prezzo: 299€

Design ASUS ROG Azoth, il dettaglio del display OLED integrato Il design compatto della ASUS ROG Azoth non introduce particolari novità, non fosse per il display OLED da 2 pollici collocato in alto a destra: un accessorio che immaginiamo contribuisca a tenere alto il costo della tastiera, ma che si rivela piuttosto utile per via delle informazioni riportate (vedi la carica della batteria). Azionando il selettore che si trova alla destra del piccolo schermo andremo a visualizzare le funzionalità attive, così da poterle modificare, ma anche animazioni e dati relativi alle frequenze di clock di processore e GPU. Il colore nero della scocca valorizza le modalità di illuminazione disponibili, che donano carattere alla ROG Azoth. C'è però anche tanta cura per i dettagli: i piedini dispongono di due regolazioni, mentre il micro-ricevitore wireless è collocato in uno slot magnetico e un pratico selettore posto sul retro della tastiera permette di scegliere il tipo di connessione. Le dimensioni sono pari a 326 x 136 x 40 millimetri, mentre il peso è di 1.170 grammi.

Esperienza d'uso ASUS ROG Azoth, la corsa dei tasti non è troppo profonda ma restituisce grande soddisfazione ROG Azoth è un prodotto decisamente premium, solidissimo, capace di vantare una qualità costruttiva pazzesca e un'attenzione per i dettagli a tratti maniacale, che si riflette poi nel concreto: l'esperienza di battuta è eccellente, tanto nella normale digitazione quanto ovviamente nelle applicazioni ludiche, pur con gli inevitabili limiti di un layout compatto come questo. La versione che ci è stata fornita per la recensione poi, vanta una dotazione decisamente completa in termini di accessori. Abbiamo avuto modo di provare la tastiera sia nell'uso quotidiano che con diversi giochi, nella fattispecie l'azione in terza persona Marvel's Spider-Man: Miles Morales, gli scontri a base cooperativa di Warhammer 40.000: Darktide e le battaglie in multiplayer di Apex Legends. Sia con la connessione cablata che con il wireless SpeedNova a 2,4 GHz non si nota latenza, la risposta è prontissima e affidabile, mentre in Bluetooth si scende a qualche piccolo compromesso. Il comfort di battuta, il sistema di ammortizzazione, la corsa contenuta ma soddisfacente dei tasti sono tutti elementi che concorrono a offrire un'esperienza di gioco eccellente, mentre la possibilità di registrare macro al volo si rivela davvero utile con alcune applicazioni. Il display OLED integrato e l'illuminazione Aura completano il quadro sul piano estetico, confermando la bontà di un dispositivo che chiaramente non è per tutte le tasche.