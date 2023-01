CES 2023: ASUS ROG presenta i nuovi notebook da gaming Strix

ASUS ha presentato i nuovi notebook della famiglia ROG Strix al CES 2023. Si tratta di quattro differenti dispositivi, tutti caratterizzati dalla presenza di processori Intel o AMD di ultima generazione, tecnologia ROG Intelligent Cooling, display Nebula e il sistema NVIDIA Advanced Optimus.

Come per i nuovi Zenbook OLED che verranno annunciati domani, i portatili della serie ROG Strix adottano un sistema di dissipazione a metallo liquido, in grado di garantire temperature inferiori anche di 10 gradi, coadiuvato da un design termico che mette insieme griglie e ventole ad attivazione dinamica, che dunque restano spente in caso di uso non intensivo.

Il display mini LED con tecnologia Nebula è disponibile in versione standard o HDR, e in quest'ultimo caso garantisce una luminosità fino a 1.100 nit e fino a 1.024 zone di dimming per una resa perfetta e costante su tutta la superficie dello schermo, con neri profondi e bianchi brillanti. Non manca ovviamente una certificazione VESA DisplayHDR 1000.