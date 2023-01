The Witcher 3: data di uscita delle versioni retail per PS5 e Xbox Series X|S svelate da un leak

CD Projekt RED lancerà nei negozi delle versioni fisiche di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per PS5 e Xbox Series X|S e a quanto pare sono state svelate data di uscita e prezzo. Come riportato da Insider Gaming, stando alle informazioni condivise da un rivenditore online, il lancio è fissato per il 26 gennaio 2023 a 34,99 dollari/29,99 sterline.

Questa riedizione fisica, oltre a tutte le migliorie dell'upgrade next-gen pubblicato lo scorso mese, includerà anche le espansioni Heart of Stone, Blood and Wine e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati da CD Projekt RED nel tempo, inclusi gli extra a tema con la serie Netflix.

Non è finita qui, dato che per rendere la versione retail ancor più accattivante per i collezionisti, includerà anche un compendio esclusivo, adesivi e una mappa del mondo di gioco di The Witcher 3: Wild Hunt, come per la versione Nintendo Switch.

The Witcher 3

Chiaramente per il momento vi raccomandiamo di prendere le pinze le indiscrezioni riportate da Insider Gaming, per quanto il portale di Tom Henderson è notoriamente piuttosto affidabile. In ogni caso se il lancio della versione retail di The Witcher 3 è fissato veramente a fine gennaio, allora probabilmente a breve arriveranno comunicazioni ufficiali da parte di CD Projekt RED.