Xbox: il 2023 sarà l'anno del riscatto, dopo un 2022 povero di esclusive?

Il 2022 di Xbox Series X|S non verrà certo ricordato come un'annata ricca di esclusive first party, anzi tutt'altro. Non ce ne voglia quel gioiellino di Pentiment, ma l'anno scorso più che mai sono mancate delle produzioni interne di spessore e dunque è necessario un netto cambio di ritmo nel 2023, a prescindere dall'esito dell'acquisizione di Activision Blizzard.

Senza dubbio l'anno appena iniziato sarà più ricco del 2022. Sia chiaro, non è che ci voglia molto. Come di certo saprete i rinvii di Starfield e Redfall hanno pesato moltissimo, lasciando titoli di nicchia (purtroppo) come Pentiment, Immortality e Vampire Survivors a "mandare avanti la baracca" nel 2022, assieme a un Game Pass sempre più abbondante e imprescindibile.

Ecco proprio Starfield e Redfall saranno le punte di diamante della line-up Xbox del 2023, che sulla carta potrebbe essere persino più abbondante del 2021 di Forza Horizon 5 e Halo Infinite. Il kolossal sci-fi di Bethesda è stato confermato per la prima metà del 2023 proprio negli ultimi giorni, mentre per lo sparatutto cooperativo di Arkane voci di corridoio da fonti note parlano di un possibile lancio nel mese di maggio. Non possiamo escludere a priori dei rinvii per ambo i giochi, in fondo nulla è scolpito nella pietra (o scritto con l'inchiostro), ma anche nella peggiore delle ipotesi dubitiamo che il lancio slitterà al 2024, proprio perché entrambi inizialmente attesi lo scorso anno.

Gli altri cavalli di battaglia da parte degli Xbox Studios per il 2023 sono rappresentati dal nuovo Forza Motorsport, il cui lancio dovrebbe avvenire anche in questo caso nella prima metà dell'anno e che dovrebbe portare la serie su nuovi standard di grafica e realismo, e Minecraft Legends, titolo che mescola azione, strategia e gli elementi che hanno reso celebre l'universo videoludico di Mojang.

Per il resto abbiamo anche delle esclusive console temporali di terze parti molto attese, come ad esempio S.T.A.L.K.E.R. 2, protagonista di recente di un gameplay trailer che ne conferma l'uscita nel corso dell'anno, e ARK 2, ma è anche vero che sin dall'annuncio abbiamo visto poco e nulla dell'atteso sequel di Studio Wildcard e per questo motivo è finito nella nostra lista di giochi che potrebbero non uscire nel corso dell'anno.

Già così c'è parecchia carne al fuoco, ma ci sono anche altre produzioni interne e di terze parti già note che potrebbero arrivare nel corso dell'anno, come Avowed, di cui abbiamo già parlato abbondantemente nel nostro speciale sulle esclusive Xbox in uscita nel 2023 e oltre.

La verità è che a questo punto urge una comunicazione forte e chiara da Microsoft su quelli che saranno i prossimi 12 mesi in casa Xbox. Fortunatamente Aaron Greenberg ha promesso che non dovremo attendere a lungo per scoprire cosa vedremo nel 2023 e in generale gli indizi puntano a un evento di grosso calibro nel primo trimestre. Staremo a vedere, adesso lasciamo la parola a voi. Che aspettative per il 2023 di Xbox?

