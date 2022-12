I giochi che non usciranno nel 2023, secondo noi

L'elenco dei videogiochi in uscita nel 2023 è davvero mostruoso. Ce ne sono tantissimi ed entro la fine dell'anno che sta per iniziare potrebbero esserne annunciati anche altri. Si tratta di una situazione per certi versi fisiologica, dopo un 2022 che ha visto un numero altissimo di rinvii per diverse cause, tra il manifestarsi degli effetti della pandemia di COVID-19 sull'organizzazione dei team di sviluppo, la guerra in Ucraina che ha bloccato alcuni team e rallentato i lavori su numerosi progetti e i naturali problemi di sviluppo che non mancano mai. Facile pensare che non tutti i titoli annunciati ce la faranno a uscire entro l'anno. Alcuni slitteranno naturalmente a quello successivo, mentre altri magari adopereranno un naturale buon senso e cercheranno di uscire in un periodo meno affollato, per evitare di essere soffocati. Stilare un elenco dei giochi, tra quelli annunciati e quelli ipotizzati, che secondo noi non ce la faranno a uscire nel 2023 e slitteranno al 2024 non è facilissimo, perché le variabili in campo sono davvero tante e spesso non è facile capire lo stato dello sviluppo dal materiale di presentazione, ma è lecito provarci, anche solo per scrivere un articolo che potrebbe invecchiare davvero male.

Alan Wake 2 Alan Wake, riusciremo a tornare a giocare insieme nel 2023? Alan Wake 2 uscirà entro il 2023. Questa è la promessa fatta da Remedy e rinnovata dal CEO della compagnia durante l'ultimo incontro finanziario con gli azionisti. Peccato che non sia stato mostrato più nulla del gioco praticamente dalla presentazione, a parte qualche immagine, e che quindi sia impossibile valutarne davvero lo stato dei lavori. Di nostro ci fidiamo della casa di Control e Max Payne, ma abbiamo anche il sentore che Alan Wake 2 non sia un progetto facilissimo e che, in caso di problemi, potrebbe essere fatto slittare senza troppi crucci.

Ark 2 Ehi Vin Diesel, cavalcheremo dinosauri insieme nel 2023 in Ark 2? Ark 2 è stato annunciato e poi è svanito nel nulla. Sulla pagina Steam possiamo leggere che uscirà nel 2023, ma a questo punto è lecito dubitarne, visto che non se n'è saputo davvero più niente dalla presentazione. Si parla di un gioco in terza persona con combattimenti in stile soulslike. Considerando che il primo episodio è un survival in prima persona il salto di genere è davvero notevole e il team di sviluppo avrà avuto non poche difficoltà a gestirlo. Peccato che finora non si sia visto niente del gameplay. Perché dubitiamo che ce la faccia a uscire entro il 2023? Il fatto è che se all'assenza di comunicazione sommiamo la fama di Studio Wildcard in ambito tecnico, ossia le sue difficoltà evidenti con l'ottimizzazione dei giochi (il primo Ark è stato per anni un mezzo disastro da questo punto di vista), è facile ipotizzare che il lancio di Ark 2 potrebbe slittare al 2024, probabilmente senza dare troppo nell'occhio.

Avatar: Frontiers of Pandora Avatar: Frontiers of Pandora Avatar: Frontiers of Pandora è un mistero. Ubisoft lo aveva annunciato in uscita nel 2022, probabilmente per sfruttare l'onda lunga del film Avatar: Le vie dell'acqua, appena approdato nei cinema. Aveva mostrato anche un bel trailer, la cui descrizione riporta a chiare lettere: "In arrivo nel 2022 su PS5, Xbox Series X/S, PC, Stadia e Luna". Vi sarete sicuramente accorti che non solo non è uscito, ma che Ubisoft ha completamente congelato la comunicazione del gioco. Sostanzialmente, dopo quel trailer non si è visto quasi più niente, il che fa venire il sospetto che ci siano stati dei rallentamenti nelle fasi finali dello sviluppo, tali da aver consigliato un rinvio silenzioso a data da destinarsi. Ce la farà Avatar: Frontiers of Pandora a uscire nel 2023? Noi lo speriamo, ma per scaramanzia lo mettiamo tra i giochi che slitteranno al 2024, sperando di essere smentiti quanto prima.

Dragon Age: Dreadwolf Per ora di Dragon Age: Dreadwolf si sono visti solo artwork Giocheremo a Dragon Age: Dreadwolf entro il 2023? Difficile dirlo, visto che finora non è stato mostrato quasi niente del gioco e tutte le informazioni condivise dagli sviluppatori sono molto vaghe. Lo stato dei lavori dovrebbe essere a buon punto, almeno per le voci che vanno circolando e per alcune dichiarazioni, ma è impossibile dire se riuscirà ad arrivare entro la fine dell'anno. Di nostro scommetteremmo più in un uscita nei primi mesi del 2024, anche per questioni meramente strategiche. Del resto Bioware è uno studio a caccia di redenzione, dopo alcuni enormi passi falsi fatti nella generazione PS4 / Xbox One (Mass Effect Andromeda e Anthem, parliamo di voi), quindi immaginiamo che non affretterà l'uscita di Dragon Age: Dreadwolf e lo lancerà quando sarà pronto al 100% e potenzialmente inattaccabile.

Everywhere Everywhere è un promettente metaverso in arrivo in un mercato che sembra aver già rifiutato i metaversi Di Everywhere è stato mostrato finora un solo teaser trailer alla Gamescom 2022. Lo sviluppo pare essere in una fase molto avanzata, ma i dubbi a questo punto non mancano. Il problema del nuovo gioco di Leslie Benzies, il padre della svolta 3D della serie Grand Theft Auto, è tutto concettuale. Da quello che si è capito dovrebbe infatti trattarsi di un grosso metaverso basato sul web 3.0, tanto che viene presentato come un nuovo mondo, più che come un nuovo gioco. Peccato che ultimamente i metaversi non stiano passando un buon momento, nel senso che sembrano eccitare davvero solo le compagnie che li producono e i sempre allegri finanzieri cocainomani di Wall Street, mentre lasciano decisamente freddini i videogiocatori. Per molti la bolla è già scoppiata e i progetti attualmente in via di sviluppo potrebbero essere frenati o subire modifiche radicali prima di arrivare sul mercato. Quindi fatichiamo a credere che Everywhere ce la faccia a uscire entro l'anno. Magari sarà attivata qualche fase di test, ma niente di più.

GTA 6 Immagine di GTA V in rappresentanza di GTA VI Lo stato dei lavori di GTA 6 è ancora avvolto nel mistero, tanto che ancora non è stato nemmeno annunciato come GTA 6. Conoscendo Rockstar Games non è possibile dare niente per scontato. In effetti non esistono dichiarazioni ufficiali che puntano al 2023 come anno di uscita di quello che probabilmente è il videogioco più atteso di sempre. Comunque sia per molti quello in arrivo dovrebbe essere l'anno giusto, ma i dubbi permangono ed è facile immaginare che il nuovo GTA uscirà solo quando sarà davvero pronto, perché non può permettersi di fare male. Essendo un progetto mastodontico, quindi con una fase di rifinitura lunghissima e con sempre la possibilità che emergano problemi dell'ultimo momento, di nostro scommetteremmo più vederlo arrivare nel 2024, magari dopo un anno di marketing feroce.

Judas Judas sembra affascinante, ma dubitiamo che ce la faccia a uscir entro il 2023 Di Judas si sa poco o niente. Per ora è stato mostrato soltanto un teaser trailer ai The Game Awards 2022, senza che fosse annunciata la data d'uscita. Qualcuno lo vorrebbe pronto per il 2023, ma noi fatichiamo a crederlo, vista la lentezza con cui Ken Levine, il game director, porta avanti i suoi progetti. Sicuramente nel corso dell'anno se ne saprà di più, ma visto anche l'affollamento di uscite, immaginiamo che Take-Two, l'editore del gioco, non si cruccerà più di tanto di averlo pronto per il 2024 o oltre. L'importante è che Judas sia un ottimo gioco, in fondo. E poi Levine può prendersi tutto il tempo che vuole.

Prince of Persia: Le sabbie del tempo Remake Ciao a tutti, probabilmente nella versione finale di Prince of Persia: Le sabbie del tempo remake non avrò più questa faccia Visitando la pagina ufficiale di Prince of Persia: Le sabbie del tempo Remake possiamo leggere "Presto disponibile". Lo avremmo potuto leggere anche un anno fa, in realtà, visto che Ubisoft non l'aggiorna da tempo. I fatti sono noti: presentato al pubblico praticamente quasi ultimato, le reazioni da parte dei videogiocatori sono state così negative, soprattutto per la grafica, che il progetto è stato ritirato per essere completamente rivisto. Il sospetto è che lo sviluppo sia stato rifatto da zero e affidato a un team diverso da quello originale (la divisione indiana di Ubisoft), date anche le tempistiche, ormai estremamente dilatate. Considerate che il trailer di annuncio di Prince of Persia: Le sabbie del tempo Remake risale a più di due anni fa (Ubisoft Forward 2020), cioè a prima dell'arrivo delle console di attuale generazione, e che da allora non si è visto più niente. Uscirà nel 2023? Il rischio secondo noi, e non solo noi, è che non uscirà mai. Nel caso non sia stato cancellato, è probabile che sarà un gioco completamente diverso, almeno visivamente (altrimenti non si spiegherebbe un tale prolungamento dei tempi di sviluppo). Intanto ci rigiochiamo Prince of Persia: Le sabbie del tempo, quello originale, che non fa mai male.