I Guardiani della Galassia Vol. 3: Disney non ha interferito con il film, stando al regista James Gunn

James Gunn ha dichiarato via Twitter, rispondendo a dei fan, che Disney non ha interferito nella lavorazione di I Guardiani della Galassia Vol. 3, ossia non ha cambiato il film in alcun modo. Il motivo? Evidentemente il lavoro fatto da Gunn e la sua squadra deve essere piaciuto.

Gunn: "No non lo hanno fatto (si parla di paventati interventi di Disney su I Guardiani della Galassia Vol. 3 Ndr). Non hanno toccato nessuno dei film dei Guardiani. Il film è quasi pronto ed è in ottima forma. Io, Fred e Greg (i miei editor) siamo gli unici ad averlo editato."

In un secondo tweet, rispondendo a un'altra fan, Gunn ha poi spiegato che gli studi di produzione intervengono solo quando non gli piace come sta vendendo un film.

Gunn: "Come succede sempre, se allo studio non piace il film, allora interferisce. Se gli piace, no. Semplice. Non sono mai stato forzato a cambiare alcuno dei miei film, inclusi quelli dei Guardiani."

La logica è abbastanza chiara: uno studio di produzione affida un film a un regista e, se il prodotto finale è conforme alle attese, non chiede modifiche o non interviene direttamente.

Probabilmente I Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film della serie diretto da Gunn, visto che ora ha assunto il compito di risollevare le sorti del settore cinematografico dei DC Studios.