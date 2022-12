Billy Hatcher and the Giant Egg: un producer di SEGA vorrebbe lavorare al seguito

Nakamura Shun, un producer del Sonic Team di SEGA, ha espresso il desiderio di lavorare al seguito di Billy Hatcher and the Giant Egg, un titolo uscito quasi vent'anni fa su Nintendo Gamecube.

Il tweet recita: "Un giorno vorrei realizzare una sua nuova avventura, se sarà possibile." Naturalmente sembra più l'espressione di un desiderio per il ventennale del titolo che un annuncio concreto, ma potrebbe nascondere anche altro, ossia la voglia di valutare le reazioni della comunità per il progetto.

Billy Hatcher and the Giant Egg non è certo il titolo più famoso di SEGA. Uscito nel 2003 su Nintendo Gamecube, fu convertito nel 2006 per PC Windows, senza ottenere grossi risultati in termini di critica e di pubblico. Considerando che vendette soltanto 250.000 copie in tutto il mondo, risultato che portò SEGA a fermare il franchise, vedere arrivare un seguito ora sarebbe incredibile. Forse un'edizione rimasterizzata?

Billy è comunque apparso in altri titoli di SEGA: Sega Superstars, Sonic Riders: Zero Gravity e Sonic & Sega All-Stars Racing, per poi sparire dalle scene videoludiche.