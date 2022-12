The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di mimisemaan è audace

The Seven Deadly Sins è una delle opere più amate degli ultimi anni, tanto da aver dato vita a un sequel, il manga Four Knights of the Apocalypse. I protagonisti dell'opera originale di Nakaba Suzuki sono ancora molto amati dai fan, come ci dimostra il cosplay di Elizabeth realizzato da mimisemaan.

Elizabeth è uno dei personaggi principali di The Seven Deadly Sins e principessa del regno di Liones. Nei primi capitoli del manga di Nakaba Suzuki scopriamo che suo malgrado è dovuta fuggire dalla capitale per mettersi alla disperata ricerca dei Sette Peccati Capitali, un leggendario quanto temuto ordine di ex-cavalieri, che potrebbe aiutarla a riportare la pace nel regno e sventare un complotto ai danni della famiglia reale. Inizia così il viaggio di Elizabeth e Meliodas, il capitano dell'ordine, per cercare i restanti membri dei Sette Peccati Capitali.

Il cosplay di mimisemaan è ispirato al costume indossato da Elizabeth durante le battute iniziali dell'opera, ovvero un costume nero molto attillato e basilare, che è diventato uno dei più apprezzati dai fan, per ovvie ragioni. Un vestito sicuramente molto poco principesco, ma pratico, in quanto indossato dalla ragazza sotto a una gigantesca armatura da cavaliere in ferro, usata come camuffamento.

