GPU per desktop: vendite crollate nel Q3 2022, mai così basse da vent'anni

Le vendite di nuove GPU per desktop sono crollate del 42% nel corso del Q3 2022, facendo toccare al settore un livello che non registrava da venti anni a questa parte.

I dati, rilevati dalla compagnia Jon Peddie, sono abbastanza impietosi, e mostrano un settore che sembra stia attraversando una grossa crisi di risultati, dovuta a diversi motivi, molti dei quali ben noti.

Il grafico della vendita di GPU per desktop mostra in modo plastico la situazione

Negli anni della pandemia la domanda di GPU è stata altissima, vuoi perché la gente era costretta a stare a casa, e quindi aveva più tempo per giocare, ma vuoi soprattutto perché c'è stato il boom del cryptomining di Etherum, con le farm mondiali che hanno acquistato migliaia di schede di ultima generazione. Venuti meno questi due fattori, la domanda è crollata in modo drammatico.

Se a questi motivi aggiungiamo la tendenza dei principali produttori di GPU, Nvidia e AMD, a tirare su i prezzi in modo assurdo, in particolare con le loro ultime generazioni di prodotti, il crollo non appare poi così sorprendente. Comunque sia, nel Q3 2022 sono state distribuite circa 6,9 milioni di GPU per desktop e altrettante per notebook. Il totale di circa 14 milioni è inferiore del 42% rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente.

Per quanto riguarda le GPU integrate, ne sono state distribuite 61,5 milioni di unità nello stesso periodo.

Per trovare un dato di GPU per desktop distribuite così basso bisogna tornare al Q3 2005, considerando tutte le differenze del caso (all'epoca le GPU integrate erano sicuramene peggiori di quelle attuali).

Grafico sulle quote di mercato del settore GPU

Nonostante il rallentamento della domanda, Nvidia ha mantenuto la leadership di mercato, rafforzando addirittura la sua posizione. Attualmente occupa l'86% del mercato e non è mai stata così forte in termini di presenza. AMD ha perso invece il 10%, facendo il suo risultato peggiore da dieci anni a questa parte. Intel di suo ha fatto registrare una buona crescita, catturando il 4% del mercato delle GPU, grazie ai suoi modelli entry level.

Grafico della distribuzione delle GPU nel corso degli anni.

Sarà a fronte di questi risultati che Nvidia potrebbe aver tagliato il prezzo della GeForce RTX 4070 Ti, come vogliono alcune voci di corridoio? Probabile, anche perché i produttori hardware devono fare sicuramente qualcosa per non continuare a danneggiare il loro stesso mercato, come fatto negli ultimi anni, favorendo miner e praticando prezzi folli.