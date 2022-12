F-Zero: il franchise tornerà nel 2023, Metroid Prime 1 sarebbe pronto, secondo un insider

Stando all'insider NateDrake del forum ResetEra, ben noto per l'attendibilità delle sue indiscrezioni, il 2023 sarà l'anno del franchise F-Zero. Inoltre Metroid Prime 1 sarebbe già pronto e in attesa di essere lanciato.

Su F-Zero, più precisamente il nostro ha detto, a commento dell'indiscrezione relativa all'arrivo di un nuovo Nintendo Direct con notizie sul franchise Metroid, che: "Il momento di F-Zero arriverà nel 2023."

Da specificare che NateDrake non ha parlato di nuovi capitoli o di edizioni rimasterizzate del gioco per Nintendo Switch, quindi non è facile dire a cosa si riferisca. Inoltre, come sempre in questi casi, è giusto prendere le sue parole con le dovute cautele, visto che di ufficiale non c'è davvero niente.

Per quanto riguarda Metroid Prime 1 è stato molto più specifico: "Retro ha completato lo sviluppo del gioco alla fine dell'estate del 2021 (per chiarezza: era finito lo sviluppo, ma il gioco doveva ancora passare il QA, doveva essere tradotto e quant'altro). Attualmente è pronto da un po' di tempo. Per ragioni sue, Nintendo ha atteso per annunciarlo e lanciarlo sul mercato."

Da sottolineare che NateDrake parla di un ipotetico remake di Metroid Prime 1 (o edizione rimasterizzata?), mai annunciato, e non di Metroid Prime 4. Se sommiamo questa indiscrezione a quella precedente sull'arrivo di un direct con notizie dedicate al franchise Metroid, di cui abbiamo già parlato, il fan di Metroid dovrebbero iniziare a fremere. Naturalmente va specificato che anche nel caso di Metroid Prime 1 è solo di una voce di corridoio che stiamo parlando. Quindi non c'è niente di ufficiale.