Mercoledì Addams, il cosplay di Kalinka Fox in versione coniglietta

Mercoledì Addams è senza dubbio il personaggio del momento, e Kalinka Fox non si è lasciata sfuggire l'occasione di dedicarle il suo ultimo cosplay, andando a riprendere una delle scene della serie televisiva in cui la ragazza di veste da coniglietta per Halloween.

Il risultato non è ovviamente casto come quello portato sullo schermo da Jenna Ortega, ma la bella Kalinka ha comunque evitato di esagerare, consegnandoci una Mercoledì sensuale eppure sobria, con le tradizionali trecce e un corpetto nero.

La seconda serie inglese più vista di sempre su Netflix, Mercoledì offre una reinterpretazione della Famiglia Addams in chiave teen, raccontando appunto le vicende della ragazza, alle prese con una scuola privata nella cittadina fittizia di Jericho.

