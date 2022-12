Netflix: Mercoledì è la seconda serie inglese più vista di sempre, batte Dahmer - Mostro

Mercoledì è ora la seconda serie in lingua inglese più vista su Netflix dietro alla quarta stagione di Stranger Things. Lo spin-off della Famiglia Addams è stato trasmesso in streaming per oltre un miliardo di ore dalla sua uscita.

Tramite i più recenti dati di visualizzazione condivisi dalla piattaforma di streaming, Mercoledì è stata vista per 1.022.190.000 ore nelle sue prime tre settimane. Lo show è arrivato su Netflix il 23 novembre e i dati sono relativi ai suoi primi 19 giorni, ovvero fino all'11 dicembre.

Ciò significa che Mercoledì avrà altri nove giorni di visualizzazioni per battere l'attuale record di Stranger Things, dato che Netflix giudica le sue serie in base ai primi 28 giorni di disponibilità. Il record stabilito dallo show dei fratelli Duffer è di ben 1,352 miliardi di ore di visione. Si tratta di un traguardo ancora lontano per Mercoledì, ma non è impossibile che venga raggiunto se nuove persone decideranno di guardare la serie (o se molti la riguarderanno per una seconda e terza volta).

Ricordiamo però che sia Mercoledì che Stranger Things 4 sono ancora lontani dallo show più visto di sempre di Netflix, Squid Game. La serie thriller coreana detiene il record di visualizzazioni con ben 1.650 miliardi di ore viste nei primi 28 giorni. Il record di Mercoledì è legato unicamente alle serie originariamente in lingua inglese.

Mercoledì segue la storia di Mercoledì Addams, figlia maggiore di Morticia e Gomez. La ragazza viene trasferita alla Nevermore Accademy, una scuola per "reietti" ovvero persone che hanno capacità o caratteristiche soprannaturali come il vampirismo, la licantropia e non solo. Mercoledì ha la capacità di vedere il passato e il futuro toccando oggetti e persone. Questo, insieme a una serie di omicidi, guida la serie di Netflix. La serie è composta da otto puntate.

Al momento della scrittura una seconda stagione di Mercoledì non è ancora stata confermata, ma visto il successo crediamo che sia praticamente scontato. Mercoledì è interpretata da Jenna Ortega, nota anche per The Fallout - La vita dopo, Harley in mezzo e You. Nella serie troviamo anche Christina Ricci, Catherine Zeta Jones e Luis Guzmán.

In Italia, la serie è la più vista su Netflix sin dall'uscita.