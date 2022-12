Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica al 4 dicembre 2022, Rick e Morty fatica

È disponibile la classifica dei film e delle serie TV più viste su Netflix in Italia per la settimana che va dal 28 novembre 2022 al 4 dicembre 2022. Tramite essa possiamo vedere che Mercoledì riesce a rimanere prima, ma Rick e Morty fatica nella partenza. Vediamo la Top delle serie TV più viste:

Mercoledì Stagione 1 1899 Stagione 1 Elite Stagione 6 The Crown Stagione 5 Rick e Morty Stagione 6 L'estate in cui imparammo a volare Stagione 2 Uno di noi sta mentendo Stagione 2 Manifest Stagione 4 Blood & Water Stagione 3 Manifest Stagione 1

Le novità della classifica sono Rick e Morty Stagione 6, L'estate in cui imparammo a volare Stagione 2 e Blood & Water Stagione 3, che arrivano in Top 10 per la prima volta. La partenza di Rick & Morty è particolarmente lenta, con solo una quinta posizione nella settimana di pubblicazione, forse però condizionata dal fatto che la serie è stata pubblicata da tempo in versione inglese e molti appassionati non avranno atteso l'arrivo della versione italiana per vederla.

Vediamo ora invece la classifica dei film più visti in Italia su Netflix dal 28 novembre 2022 al 4 dicembre 2022:

Troll Il mio nome è Vendetta Le nuotatrici Il diario segreto di Noel L'amante di Lady Chatterley Slumberland Nel mondo dei sogni Il Natale di Angel Falls Lesson Plan Storia di un uomo d'azione Un uomo tranquillo

Come spesso accade, la classifica dei film è composta perlopiù da novità, con solo Slumberland che resiste in Top 10 da tre settimane. Le nuotatrici, Il diario segreto di Noel, Lesson Plan e Un uomo tranquillo sono in classifica per la seconda volta, mentre tutto il resto della classifica è composto da film che arrivano in Top 10 questa settimana. A dominare è Troll, un film norvegese che ruota attorno a un troll - una creatura gigantesca grande come una montagna - che si risveglia e rischia di portare distruzione.

