Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica al 27 novembre 2022, Mercoledì prima

Netflix ha aggiornato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia, in questo caso dal 21 al 27 novembre, con Mercoledì che guadagna subito la prima posizione: lo show diretto da Tim Burton sta riscuotendo un enorme successo, a quanto pare.

Mercoledì - stagione 1 Elite - stagione 6 1899 - stagione 1 The Crown - stagione 5 Uno di noi sta mentendo - stagione 2 Manifest - stagione 4 Dead to Me - stagione 3 Manifest - stagione 1 Warrior Nun - stagione 2 The Crown - stagione 1

Ispirato alle strisce a fumetti di Charles Addams, Mercoledì si pone come una sorta di spin-off in cui facciamo la conoscenza di una versione adolescente della ragazza, che viene iscritta dai genitori a una scuola per persone molto speciali e lì si ritroverà a indagare su di una serie di delitti.

Addirittura più visto di Stranger Things, Mercoledì ha superato agilmente la quinta stagione di The Crown, che scende in quarta posizione lasciando spazio alla sesta stagione di Elite e alla prima stagione del misterioso 1899, la nuova serie dagli autori di Dark.

Slumberland: Nel Mondo dei Sogni Il Diario Segreto di Noel Un Uomo Tranquillo Le Nuotatrici Lesson Plan Il Prodigio Natale a Palazzo Natale a Mistletoe Farm Falling for Christmas Natale con Te

Per quanto riguarda la classifica dei film più visti, il bizzarro Slumberland: Nel Mondo dei Sogni con un inedito Jason Momoa sale in prima posizione, ma la top 10 è letteralmente invasa dalle pellicole natalizie, come da previsioni per il periodo: sentite anche voi l'atmosfera di Natale?