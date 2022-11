The Callisto Protocol: un leak rivela l'intera campagna su Twitch, occhio agli spoiler

L'intera campagna di The Callisto Protocol è stata mostrata su Twitch, nell'ambito di un clamoroso leak che porterà inevitabilmente alla comparsa di spoiler relativi al gioco sulle varie piattaforme social: un evento infausto tanto per il team di sviluppo quanto per gli utenti finali.

Si era già verificata una falla in termini di embargo con la pubblicazione della prima recensione di The Callisto Protocol da parte di una testata molto poco conosciuta, ma che potrebbe aver aggirato gli obblighi dettati dal publisher procurandosi da sola una copia del gioco, senza dunque firmare alcun NDA.

Ovviamente la trasmissione dell'intera campagna rappresenta qualcosa di ben più grave, che potrebbe potenzialmente danneggiare le vendite del nuovo survival horror sci-fi diretto da Glen Schofield, in arrivo nei negozi su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One solo il 2 dicembre.

Si sono verificati casi simili in passato e a tutti è ovviamente tornato in mente il clamoroso leak di The Last of Us 2, sebbene lì mancassero ancora diversi mesi al lancio mentre l'esordio di The Callisto Protocol è ormai imminente.

Basterà insomma fare attenzione per un paio di giorni a ciò che viene pubblicato sui social e garantirsi un'esperienza immacolata non appena potrete mettere le mani sulla nuova creatura dal padre di Dead Space.