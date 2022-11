Killer Instinct in sviluppo da Code Mystics? Il team ha pubblicato un curioso tweet

È sorta una nuova voce di corridoio su Killer Instinct, che si presenta piuttosto affascinante soprattutto per la mancanza totale di informazioni che circonda la serie ormai da diverso tempo: il team Code Mystics ha pubblicato un tweet che rimanda alla serie, alimentando ovviamente i rumor su un possibile nuovo capitolo.

La questione chiaramente è molto dubbia, ma il riferimento sembra piuttosto palese: nel tweet visibile qui sotto vediamo infatti un'immagine in 3D che rimanda chiaramente a Killer Instinct, l'originale arcade. Vi vediamo un gruppo di giocatori intorno a un cabinato del gioco originale, con un altro visibile sullo sfondo.



Non solo, in fondo all'immagine è visibile anche un indirizzo internet, che rimanda a questa pagina. Come potete vedere, vi si trova un conto alla rovescia che, al momento, punta a poco più di 40 ore da adesso. Se i calcoli sono giusti, dunque, il countdown dovrebbe scadere alle ore 4:30 del mattino del 2 dicembre, secondo l'orario italiano.

Possibile che si tratti di un nuovo Killer Instinct? Non è chiaro, ma gli indizi certo possono far pensare anche a questo. Potrebbe anche trattarsi di un aggiornamento per il Killer Instinct già disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S, che potrebbe essere stato affidato a Code Mystics per il supporto.

Il team in questione è uno studio canadese specializzato nel supporto, ma dalla sua storia possiamo trarre anche un'altra possibile teoria, ovvero che possa essere una forma di riedizione del Killer Instinct arcade originale. Code Mystics è infatti specializzato in emulazione e remaster di vecchi giochi e deriva da Digital Eclipse Software (il fondatore e diversi sviluppatori provengono da questo team), a sua volta con una storia nell'adattamento e pubblicazioni di giochi arcade da vecchi Coin-op a piattaforme moderne.

Considerando anche l'immagine nel tweet, viene da pensare che possa essere in corso un progetto simile per il Killer Instinct in versione originale Coin-op, che potrebbe dunque essere rilanciato su PC e Xbox in qualche forma. Attendiamo a questo punto di scoprire cosa verrà svelato giovedì mattina. Di recente, abbiamo saputo che Phil Spencer vuole far proseguire la serie ma, fino a qualche mese fa, non sembravano esserci progetti concreti al riguardo. Nel frattempo, è emersa anche la voce di corridoio su un nuovo gioco della serie in sviluppo con Bandai Namco.