The Callisto Protocol, prima recensione assegna un perfect score e ne svela la durata

La prima recensione emersa online di The Callisto Protocol, pubblicata dalla testata Evening Standard, farà felici tutti quelli che aspettano questo nuovo horror fantascientifico, perché è nientemeno che un perfect score. Più precisamente gli è stato assegnato 5 / 5.

L'articolo svela anche la durata dell'avventura, che si attesta sulle 12 - 14 ore. Non poche per il genere, considerandone le dinamiche.

Per il resto la recensione, che pare aver violato l'embargo (o che potrebbe essere stata pubblicata in anticipo per accordi presi con l'editore del gioco, questo non possiamo saperlo) racconta di uno dei migliori horror di sempre, superbo graficamente e nel gameplay, che chiunque sia appassionato del genere dovrebbe tenere in considerazione.

Diciamo che è un buon biglietto da visita, ma staremo a vedere se questi giudizi super positivi saranno condivisi del resto della stampa. Se volete altri dettagli, leggete la nostra anteprima di The Callisto Protocol, in cui abbiamo scritto:

Cosa vuole essere davvero The Callisto Protocol, un action moderno o un survival come non ne fanno più? Aspettando di poter rispondere finalmente a questa fondamentale domanda, vi ricordiamo che il gioco uscirà su PC e console di nuova generazione il 2 dicembre. La durata media si attesterà a quanto pare sulla quindicina di ore, ma come sempre influirà la bravura e la curiosità dell'utente, come il livello di difficoltà scelto tra i tre disponibili.