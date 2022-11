Microsoft ha lanciato una felpa con cappuccio per i controller Xbox... eh?

Avete mai sognato di far indossare una felpa con cappuccio al vostro controller Xbox? No, vero? In effetti... Sappiate comunque che in Microsoft qualcuno ha ritenuto che anche i controller debbano essere protetti dal freddo invernale e apparire cool quando non sono utilizzati e così la compagnia... ha lanciato delle felpe con cappuccio per i suoi controller.

Non stiamo scherzando: l'oggetto si chiama Xbox Mini Controller Hoodie e può essere acquistato nelle colorazioni Nero e Bianco per 24,90 dollari al pezzo.